Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан уступила в финале Кубка мира по фехтованию на саблях в Тунисе и завоевала серебряную медаль.

В финале обладательница Кубка мира 2017 года Харлан уступила Манон Брюне из Франции 15:14.

Читайте также: Украинец Гвоздик стал официальным претендентом на титул чемпиона WBC, бой может состояться в Киеве

"Не помню, чтобы когда-то у меня были такие напряженные бои с 1/16 и до самого финала. Непросто и непривычно было накануне полуфинала иметь семичасовой перерыв и еще фехтовать полуфинал и финал на улице, где даже в 22:00 по местному времени температура воздуха была под +30 и сильная влажность. И все это в фехтовальном костюме и маске", – прокомментировала серебро Харлан.

Стоит добавить, что на Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле Харлан выиграла золотую награду.