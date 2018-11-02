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      Ольга Куриленко показала естественную красоту без макияжа: фото

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      Ольга Куриленко
      Ольга Куриленко / Фото из Іnstagram

      Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выложила селфи, на котором изображена без грима и макияжа.

      38-летняя Ольга опубликовала фото Instagram и показала свою естественную красоту. Также звезда добавила, что хочет отдохнуть, хотя в конце лета приезжала в родной Бердянск.

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      По ее словам, она месяц назад была в велнес-клинике (СПА-отель, который помогает улучшить состояние здоровья и самочувствие), но ей уже не хватает ощущения абсолютного отдыха.

      Добавим, что в октября состоялась премьера фильма "Человек, который убил Дон Кихота", где Ольга сыграла одну из главных ролей.

      Кто такая Ольга Куриленко?38-летняя киноактриса родом из Бердянска. Еще в подростковом возрасте отправилась в Париж работать моделью. Впоследствии она стала заниматься актерским делом. Куриленко прославилась ролью в одной из частей "бондианы" – "Квант милосердия", сыграв девушку агента 007. Актриса дважды была замужем и получила французское гражданство. В 2015 году Ольга родила первенца сына Александра Макса Горацио. Отцом мальчика является актер и журналист Макс Бенитц, известный по фильму "Хозяин морей: На краю Земли".

      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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