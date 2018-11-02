Ольга Куриленко показала естественную красоту без макияжа: фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выложила селфи, на котором изображена без грима и макияжа.

38-летняя Ольга опубликовала фото Instagram и показала свою естественную красоту. Также звезда добавила, что хочет отдохнуть, хотя в конце лета приезжала в родной Бердянск.

Читайте также: Леди Гага и Кайя Гербер: актриса Ольга Куриленко примерила гламурный образ

По ее словам, она месяц назад была в велнес-клинике (СПА-отель, который помогает улучшить состояние здоровья и самочувствие), но ей уже не хватает ощущения абсолютного отдыха.

Добавим, что в октября состоялась премьера фильма "Человек, который убил Дон Кихота", где Ольга сыграла одну из главных ролей.

Кто такая Ольга Куриленко?38-летняя киноактриса родом из Бердянска. Еще в подростковом возрасте отправилась в Париж работать моделью. Впоследствии она стала заниматься актерским делом. Куриленко прославилась ролью в одной из частей "бондианы" – "Квант милосердия", сыграв девушку агента 007. Актриса дважды была замужем и получила французское гражданство. В 2015 году Ольга родила первенца – сына Александра Макса Горацио. Отцом мальчика является актер и журналист Макс Бенитц, известный по фильму "Хозяин морей: На краю Земли".