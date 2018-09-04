Ольга Куриленко вернулась в родной Бердянск: фото

Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко провела последние летние дни в родном Бердянске.

38-летняя Ольга, прославившаяся после роли в фильме о Джеймсе Бонде, выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась.

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"Последние дни лета ... На пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", – написала знаменитая актриса.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 2 Вер 2018 р. о 9:25 PDT

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске, а в подростковом возрасте попала в Париж, где начала работать моделью, а затем начала изучать актерское искусство.

В 2015 году Ольга родила первенца – сына Александра Макса Горацио. Отцом мальчика является актер и журналист Макс Бенитц, известный по фильму "Хозяин морей: На краю Земли".