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Ольга Сумская показала селфи без макияжа: фото

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото из Іnstagram

Украинская актриса Ольга Сумская показала свою естественную красоту на фото без макияжа.

Сумская, которая 22 августа отметила 52-й день рождения, на днях поделилась новым снимком без мейк-апа. На фото Ольга укутанная в постель наслаждается утром.

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Снимок артистки вызвал небывалый восторг у поклонников. Фанаты Сумской написали множество комментариев, в которых восхищаются ее молодым видом и естественной красотой.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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