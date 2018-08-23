Ольга Сумская показала селфи без макияжа: фото

Украинская актриса Ольга Сумская показала свою естественную красоту на фото без макияжа.

Сумская, которая 22 августа отметила 52-й день рождения, на днях поделилась новым снимком без мейк-апа. На фото Ольга укутанная в постель наслаждается утром.

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Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 19 Сер 2018 р. о 1:44 PDT

Снимок артистки вызвал небывалый восторг у поклонников. Фанаты Сумской написали множество комментариев, в которых восхищаются ее молодым видом и естественной красотой.