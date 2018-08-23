Ольга Сумская показала селфи без макияжа: фото
Украинская актриса Ольга Сумская показала свою естественную красоту на фото без макияжа.
Сумская, которая 22 августа отметила 52-й день рождения, на днях поделилась новым снимком без мейк-апа. На фото Ольга укутанная в постель наслаждается утром.
Читайте также: Ольга Сумская поразила очень короткой прической: фото
Снимок артистки вызвал небывалый восторг у поклонников. Фанаты Сумской написали множество комментариев, в которых восхищаются ее молодым видом и естественной красотой.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Военные РФ продолжают пересекать украинскую границу, — отчет ОБСЕ27 ноября 2014 , 10:05
На Львовщине популярное озеро огородили стенами7 июля 2017 , 10:21
Казахский клуб обозначил Олимпик флагом "ДНР" в Инстаграм – после огласки позорную публикацию удалили6 февраля , 10:47