Ольга Сумская поразила очень короткой прической: фото

Известная украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская удивила своих поклонников, показав фото с очень короткой стрижкой.

51-летняя Ольга выложила снимок в нетипичном образе в Instagram и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей.

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Мнение пользователей разделились, кое-кто даже писал, что Сумская словно женщина из дурдома, однако было и много комплиментов.

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

Также актриса поделилась видео, на котором запечатлен процесс создания грима.