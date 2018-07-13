Ольга Сумская поразила очень короткой прической: фото
Известная украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская удивила своих поклонников, показав фото с очень короткой стрижкой.
51-летняя Ольга выложила снимок в нетипичном образе в Instagram и поинтересовалась у поклонников, идет ли ей.
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Мнение пользователей разделились, кое-кто даже писал, что Сумская словно женщина из дурдома, однако было и много комплиментов.
Также актриса поделилась видео, на котором запечатлен процесс создания грима.
Источник: 24 Канал
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