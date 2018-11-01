17:21
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Ольгу Сушко отстранили от должности шеф-редактора Vogue Украина: что известно о скандале

      139 Читати новину українською
      Ольгу Сушко отстранили от должности за плагиат
      Ольгу Сушко отстранили от должности за плагиат / Vogue

      Главный редактор журнала Vogue Укрина Ольгу Сушко отстранена от работы из-за обвинений в плагиате.

      Об этом говорится на сайте "Медиа группы Украины".

      "Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали инцидента. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA", – сказано в совместном заявлении Condé Nast International и ООО "Медиа Группа Украина".

      Condé Nast International – это американское издательство, которому принадлежат права на журнал Vogue. "Медиа Группа Украина" имеет лицензию на издание украинской версии журнала.

      С чего начался скандал

      Скандал с плагиатом разгорелся в конце октября, когда в сети увидели, что слово шеф-редактора в одном из номеров Vogue практически полностью из колонки Шахри Амирхановой в российском глянце Harper's Bazaar за 2006 год.


      Письмо Шахри Амирхановой за 2006 год


      Письмо Ольги Сушко за 2018 год

      Что сказала сама Сушко

      Ольга Сушко пыталась объяснить ситуацию и извинилась за инцидент. По ее словам, из-за нехватки времени она поручила написать слово редактора фрилансеру, а тот скопировал текст Амирхановой.


      В то же время Шахри написала, что тронута таким поворотом событий.


      Комментарий Шахри Амирхановой

      Как продолжился скандал

      На этом скандал не прекратился, а набрал новых оборотов: в новом номере Vogue за ноябрь вышла колонка главного редактора со скопированными чужими словами.

      Всего во вступительных письмах Ольги нашли отрывки текстов других авторов. По информации Telegram-канала "Киёв Фэшн Лавэз", в десяти текстах Сушко заметили плагиат.

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Мода журналисты Медиа Скандал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 16:50 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук