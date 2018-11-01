Главный редактор журнала Vogue Укрина Ольгу Сушко отстранена от работы из-за обвинений в плагиате.

Об этом говорится на сайте "Медиа группы Украины".

"Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали инцидента. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA", – сказано в совместном заявлении Condé Nast International и ООО "Медиа Группа Украина".

Condé Nast International – это американское издательство, которому принадлежат права на журнал Vogue. "Медиа Группа Украина" имеет лицензию на издание украинской версии журнала.

С чего начался скандал

Скандал с плагиатом разгорелся в конце октября, когда в сети увидели, что слово шеф-редактора в одном из номеров Vogue практически полностью из колонки Шахри Амирхановой в российском глянце Harper's Bazaar за 2006 год.



Письмо Шахри Амирхановой за 2006 год



Письмо Ольги Сушко за 2018 год

Что сказала сама Сушко

Ольга Сушко пыталась объяснить ситуацию и извинилась за инцидент. По ее словам, из-за нехватки времени она поручила написать слово редактора фрилансеру, а тот скопировал текст Амирхановой.



В то же время Шахри написала, что тронута таким поворотом событий.



Комментарий Шахри Амирхановой

Как продолжился скандал

На этом скандал не прекратился, а набрал новых оборотов: в новом номере Vogue за ноябрь вышла колонка главного редактора со скопированными чужими словами.

Всего во вступительных письмах Ольги нашли отрывки текстов других авторов. По информации Telegram-канала "Киёв Фэшн Лавэз", в десяти текстах Сушко заметили плагиат.