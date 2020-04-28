Олигархам не выгодно, чтобы украинцы ехали на заработки, – Фурса
Когда украинцы едут в Польшу, то начинают зарабатывать там гораздо больше. И крупные украинские промышленные работодатели – а это олигархи – вынуждены значительно повышать зарплаты.
Тому для них безвіз і закордонні заробітки – це величезна проблема, зазначив в коментарі 24 каналу у програмі "Політбюро" фінансовий аналітик Сергій Фурса.
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За його словами, на початку 2020 року середня зарплата в доларах була на рекордному рівні за всю історію України. І це все переважно внаслідок конкуренції з польськими роботодавцями.
"А зараз є це бузглузде рішення української влади, яке не дає людям поїхатим працювати на сезонних роботах в Чехію, Фінляндію тощо. Це рішення безглузде. Єдине, чому воно допомагає – це тому, щоб дешева робоча сила залишилася в Україні", – переконаний Фурса.
Аналітик додав, що українські олігархи звикли до 2-х речей:
- що в Україні є дешева робоча сила,
- що гривня постійно девальвує.
"Оці 2 речі олягархів цілком влаштовували. Є великі підприємства, де працюють тисячі людей, які там майже закріпачені. При цьому, олігархи постійно отримують вигоду, бо вони експортери", – пояснив Фурса.
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Експерший заступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" наголосив, що тримати українців – немає сенсу, потрібно для цього створювати відповідні умови.
"Питання в тому, чому у нас немає таких умов як у Польщі, яка починала 30 років тому з такого ж рівня. Там просто провели реформи, про які багато разів повторюють. Це приватизація, це запуск ринкової економіки, ринок землі, нормальна макроеокномічна політика, незалежний Нацбанк тощо", – пояснив він.
Доти, доки цього не буде, українці будуть їздити на заробітки за кордон. Будь які намагання їх зупинити, відключивши рейси, завершаться падінням рейтингу і, можливо, протестами,
– підкреслив Кухта.
Я не думаю, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль був ініціатором того. щоб заборонити людям їздити на сезонні роботи. Ми чули часто від пана президента, що треба повернути людей і не відпускати їх, умовно кажучи – така собі рожева мрія. Поки що ми говоримо про 10 тисяч людей, яких не відпускають. Але це 10 тисяч людей, які планувати поїхати і заробити досить суттєві для України гроші. Їх залишили тут, і це не дуже чесно, насправді.
Що відомо про заробітки за кордоном в час пандемії
- Майже 200 українців 23 квітня полетіли на заробітки до Фінляндії на фермерські господарства збирати полуницю.
- У Польщі міркують, як повернути українських заробітчан, адже в країні – гостра нестача робочих рук. Там готові присилати за українцями чартери та навіть оплачувати обсервацію.
- За інформацією президента Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, до українського уряду вже зверталися представники Німеччини та Норвегії. Також відомо, що зацікавленість проявили Англія та Австрія.
- Навіть якщо для українців буде робота закордоном, уряд не планує сприяти їм у виїзді закордон. Відповідну ідею озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.