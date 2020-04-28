21:29
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Олигархам не выгодно, чтобы украинцы ехали на заработки, – Фурса

      - Читати новину українською
      Сезонні роботи
      Сезонні роботи / Soo Ann Woon, Pexels

      Когда украинцы едут в Польшу, то начинают зарабатывать там гораздо больше. И крупные украинские промышленные работодатели – а это олигархи – вынуждены значительно повышать зарплаты.

      Тому для них безвіз і закордонні заробітки – це величезна проблема, зазначив в коментарі 24 каналу у програмі "Політбюро" фінансовий аналітик Сергій Фурса.

      До теми Кулеба виступив проти організації чартерів для виїзду українських заробітчан закордон

      За його словами, на початку 2020 року середня зарплата в доларах була на рекордному рівні за всю історію України. І це все переважно внаслідок конкуренції з польськими роботодавцями. 

      "А зараз є це бузглузде рішення української влади, яке не дає людям поїхатим працювати на сезонних роботах в Чехію, Фінляндію тощо. Це рішення безглузде. Єдине, чому воно допомагає – це тому, щоб дешева робоча сила залишилася в Україні", – переконаний Фурса.

      Аналітик додав, що українські олігархи звикли до 2-х речей:

      • що в Україні є дешева робоча сила,
      • що гривня постійно девальвує.

      "Оці 2 речі олягархів цілком влаштовували. Є великі підприємства, де працюють тисячі людей, які там майже закріпачені. При цьому, олігархи постійно отримують вигоду, бо вони експортери", – пояснив Фурса.

      Цікаво Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і за які зарплати

      Експерший заступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" наголосив, що тримати українців – немає сенсу, потрібно для цього створювати відповідні умови.

      "Питання в тому, чому у нас немає таких умов як у Польщі, яка починала 30 років тому з такого ж рівня. Там просто провели реформи, про які багато разів повторюють. Це приватизація, це запуск ринкової економіки, ринок землі, нормальна макроеокномічна політика, незалежний Нацбанк тощо", – пояснив він.

      Доти, доки цього не буде, українці будуть їздити на заробітки за кордон. Будь які намагання їх зупинити, відключивши рейси, завершаться падінням рейтингу і, можливо, протестами,
      – підкреслив Кухта.

      Я не думаю, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль був ініціатором того. щоб заборонити людям їздити на сезонні роботи. Ми чули часто від пана президента, що треба повернути людей і не відпускати їх, умовно кажучи – така собі рожева мрія. Поки що ми говоримо про 10 тисяч людей, яких не відпускають. Але це 10 тисяч людей, які планувати поїхати і заробити досить суттєві для України гроші. Їх залишили тут, і це не дуже чесно, насправді.

      Що відомо про заробітки за кордоном в час пандемії

      Автор: Дарья Кудимова, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Агро 24 Сельское хозяйство Финляндия Новости Польши Деньги Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук