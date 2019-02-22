Олигархи контролируют правительство Украины, – Сыроид

Украина захвачена олигархами, которые заинтересованы использовать ее как сырьевой придаток. Они не заинтересованы в том, чтобы страна развивалась как инновационная держава.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид в эфире 24 канала рассказала, что олигархи определяют политику в Украине.

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"Эти 8-10 человек, которых мы называем олигархами, контролируют большинство в парламенте, правительство и определяют политику. Их политика направлена, прежде всего, на истощение ресурсов, на экспорт, а не на создание добавленной стоимости", – сказала чиновница.

По ее словам, олигархам не нужен эффективное и качественное развитие страны, так как это для них угроза.

Если будет развиваться инновационная и цифровая экономика, то отойдет на второй план все, что связано с сырьевой экономикой. Тогда они перестанут быть такими суперолигархами, какими они являются сегодня,

– пояснила Сыроид.

Смотрите полный выпуск программы "Актуальное интервью" с вице-спикером парламента Оксаной Сыроид: