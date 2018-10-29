21:38
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Артем Овдиенко

      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни

      569
      Гроші не пахнуть?
      Гроші не пахнуть? / Фото з відкритих джерел

      "Кому війна, а кому мати рідна" – цей вислів міг би нести позитивне забарвлення, якби ним характеризувалися люди, здатні будь-яку – навіть найгіршу – ситуацію обернути собі на користь.

      На жаль, в українських реаліях цим висловом можна описати хіба що вітчизняних олігархів, які попри те, що в країні триває війна, багатіють усе швидшими темпами. Так, минулого року сумарні статки наших мільярдерів зросли на третину, а цього року – вже на 43%, порахували журналісти видання "НВ". Тобто з кожним роком вітчизняні олігархи все краще пристосовуються до нових реалій та все ефективніше в Україні заробляють. І тут мені зараз буде потрібна ваша допомога. Розсудіть!

      Читайте також: Кому саме і чому заважає Уляна Супрун

      З одного боку мене вчили: рахувати чужі гроші не можна, бо це свідчить про заздрощі! З іншого, от немає в мене чомусь жодних заздрощів до прибутків Тіма Кука з Apple, Марка Цукерберга з Facebook чи Ілона Маска зі SpaceX. Утім, маю заздрощі до Ріната Ахметова, найбагатшого в світі українця, який лише за рік став багатшим на 76%. І до Вадима Новінського, який іще на 94% розбагатів, тобто фактично подвоїв свої мільярдні статки. Ну й Петру Порошенку трошки заздрю, він серед українських мільярдерів в доларах за рік збагатів найменше – лише на 10%.

      Отже, допоможіть мені зрозуміти, чому я не заздрю Куку, Цукербергу й Маску, а заздрю Ахметову, Новінському й Порошенку? Напевно, заздрю саме вітчизняним олігархам, бо вони не тільки багаті, але ще й дуже розумні. Бо, погодьтеся, досить легко багатіти виробляючи IРhone, який щорічно б’є рекорди продажів. А от спробували б ці маски з цукербергами розбагатіти в країні, яка нічого не виробляє, а лише розпродає природні ресурси, спробували б ці іноземні генії збагатися в країні, яка 5-й рік поспіль воює з російською армією (яка, до речі, в п’ятірці найпотужніших армій світу), спробували б ці стартапери з Силіконової долини з року в рік лише багатіти в країні, яка є найбіднішою в Європі! Як тобі таке Ілон Маск? Ти б так зміг?

      І ви знаєте, тут мені подумалося, може саме іноземним прикладом й надихалися наші олігархи? Дивіться, якщо Ілон Маск здатен відправити в космос два рази одну й ту саму ракету, а Тім Кук здатен з року в рік продавати IРhone в одному і тому самому дизайні, то чому б нашим олігархам усе це не повторити? Й вони повторили, як змогли! Продають державі донбаське вугілля за ціною придбаного в Нідерландах – зветься ця схема Ротердам+. Зробили вони в країні дві різні ціни на один й той самий газ і мутять тепер на цьому гроші з держбюджету… Ну, а концерн "Укроборонпром", який має монопольний доступ до державного замовлення й засекречені бюджети, напевно надихався Facebook Цукерберга – який, як з ним не воюй, все одно показує тобі лише ті дописи друзів, що схоче, і робить це за якимись дивними, засекреченими алгоритмами. Але ви знаєте, той вислів "Кому війна, а кому мати рідна", він же насправді не тільки про війну. Він взагалі-то про здатність усілякої погані випливати й не тонути при будь-яких умовах.

      Так після Революції Гідності ми намагалися покарати чиновників часів Януковича, які разом з ним розкрадали країну. Втім, наші намагання виявились марними! Хтось з тих чиновників переховується нині за кордоном, а хтось навіть і тікати не став. Але й ті й інші і далі продовжують збагачуватися на тих самих схемах, запроваджених іще за часів Януковича. Та й олігархи наші, вони ж не учора в нас завелися, вони були від самої Незалежності. Були при владі, у владі, чи біля влади, проте є незмінними, і, схоже, в цій реальності позбутися їх нам не вдасться...

      Читайте також: Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук