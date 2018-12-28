Олигархи со своими СМИ могут "вырастить" кандидата в президенты, а могут и "утопить", – эксперт

Политики соревнуются в лозунгах, между тем публикуются новые результаты социологических опросов. Среди них много тех, кто еще не определился со своим выбором. И эти люди могут перевернуть результаты выборов в 2019 году с ног на голову.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Александр Солонтай.

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По его словам, пока люди празднуют, пока праздники не завершатся, украинцы и не будут окончательно определяться со своими предпочтениями среди кандидатов в Президенты Украины. А юридический старт избирательной кампании как раз совпадет с реальным определением общества.



Политолог Александр Солонтай

При этом на второй тур явка традиционно упадет, но трагедии не будет – даже сейчас о своем желании идти на выборы заявляют 85% опрошенных.

Столько, конечно, не придет, но реально явка будет от 60 до 70 процентов, остальное будет аномалией. А вот разочарование от того, кто пройдет во второй тур, может снизить явку до менее чем 50%,

– отметил политолог.

И отдельно подчеркнул, что на выбор людей сильно повлияет не столько объединение кандидатов, хотя и это тоже, сколько олигархи.

Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Медведчук – это реальные игроки на поле влияния на мнение людей. Они со своими каналами и другими медиаресурсами могут помочь вырасти кандидату, а могут и "утопить" его,

– отметил Солонтай.

И добавил, что не стоит сбрасывать с чаши весов саму избирательную кампанию, в ходе которой удачные ходы кандидатов могут изменить историю. И тройка "Тимошенко – Порошенко – Зеленский" может существенно измениться.

Напомним, ранее 24 канал писал о том, на какие уловки идут политики перед выборами 2019 года.

Видео о том, какие СМИ принадлежат олигархам: