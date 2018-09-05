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Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / Вадим Герасименко [Wheel Bree]

Ольга Харлан — самая известная и самая титулованная фехтовальщица Украины. Она является Олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в командной сабле, четырехкратной призеркой Олимпиад, 5-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

В сезоне 2018 года Ольга стала победительницей Кубка мира: это достижение покорилось ей в третий раз в карьере. Также в этом сезоне украинка завоевала командное серебро Евро, а в 2017 году она стала чемпионкой мира в индивидуальной сабле.

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По случаю дня рождения Ольги Харлан – самые яркие цитаты саблистки о ее карьере, тренировках, командном духе и желании побеждать, собранные Red Bull.

О том, как попала в саблю

– Мой крестный отец – саблист, поэтому я сразу начала тренироваться с саблей. Это наиболее двигательный и быстрый вид фехтования.

О первых достижениях и важности побед

Через три года после начала фехтования, я начала показывать результаты. Я почувствовала, что такое победа и азарт. Я по жизни боец. Мне всегда важно доказывать свое первенство.

О звездной болезни

– Никогда не страдала звездной болезнью. Всегда стараюсь относиться к людям с искренностью и добром

О значении семьи

– Свои победы я посвящаю семье. Например, золото чемпионата мира в Будапеште-2013 я выиграла для своей бабушки.

О стиле фехтования

– Кое-кто сравнивает мое фехтование с мужским, потому что я быстрая, мощная, резкая. Также у меня сильный удар. Иногда это немного играет против меня, потому что бывают разные соперницы, иногда надо поиграть в женское фехтование, быть спокойнее, а я наоборот, начинаю бегать, прыгать.

О настройе на бой

– Моральное состояние и правильный психологический настрой – по сути главные составляющие моего успеха. Если ты выходишь на дорожку с мыслью о возможном поражении, ничего хорошего тебя не ждет.

О любви к Украине

Мне предлагали сменить гражданство. После Олимпийских игр в Лондоне поступило серьезное предложение, но, как видите, я отказалась. Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну.

О командных соревнованиях

– Я командный боец и этому очень рада, потому что мне удается играть и в команде, и в личных соревнованиях

О нервах перед стартом

– Я до сих пор каждый раз нервничаю перед фехтованием. Это может быть любое соревнование. Думаю, что каждый спортсмен должен быть таким.

О главном спортивном желании

Я хочу поехать в Токио, потому что мечтаю о золотой медали Олимпиады. После этого буду думать, что делать дальше. Если победила бы в Рио, могла бы оставить спорт. Но не сейчас. Мне нужно золото.

Фото: Вадим Герасименко [Wheel Bree]

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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