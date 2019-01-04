Олимпийские игры: как Россия подражает идеи великого афериста времен Римской империи
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – замысловатые методы побеждать на спортивных соревнованиях Россия позаимствовала у великого римского императора Нерона. Чтобы стать абсолютным чемпионом он ввел несколько дисциплин в программу Олимпийских игр. Поэтому занял первое место в соревнованиях по пению и актерскому искусству. Если верить историкам, он не допустил к поединку своих конкурентов.
Также в выпуске:
Оскар за симуляции в футболе.
Источник: 24 канал
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