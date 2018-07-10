Олимпийский чемпион Абраменко показал, как тренируется в межсезонье: видео
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко после триумфа в олимпийском Пхенчхане продолжает тренироваться к новому соревновательному сезону.
Украинец поделился видео, на котором он отрабатывает различные элементы своей программы на батуте. Сейчас Абраменко тренируется в зале при Колледже физической культуры в Николаеве.
Отметим, что на первых тренировочных сборах национальной команды Александр отсутствовал, потому что хотел отдохнуть после Олимпийских Игр.
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Напомним, что Александр Абраменко на зимней Олимпиаде-2018 завоевал для Украины единственную медаль. Спортсмен завоевал золото во фристайле.
Источник: 24 Канал
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