Олимпийский чемпион Абраменко показал, как тренируется в межсезонье: видео

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко после триумфа в олимпийском Пхенчхане продолжает тренироваться к новому соревновательному сезону.

Украинец поделился видео, на котором он отрабатывает различные элементы своей программы на батуте. Сейчас Абраменко тренируется в зале при Колледже физической культуры в Николаеве.

Отметим, что на первых тренировочных сборах национальной команды Александр отсутствовал, потому что хотел отдохнуть после Олимпийских Игр.

Читайте также: В Киеве открыли уникальное цветочное панно в честь олимпийского чемпиона Абраменко: фото

Напомним, что Александр Абраменко на зимней Олимпиаде-2018 завоевал для Украины единственную медаль. Спортсмен завоевал золото во фристайле.