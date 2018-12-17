Олимпийский чемпион Абраменко полетал с трамплина перед новым сезоном: видео

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко показал, как готовится к новому сезону.

На своей странице в Facebook спортсмен поделился видео подготовки к новому сезону.

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"Как вам такой полет? Можно еще выше, но это уже на соревнованиях. Еще несколько дней на сборе в Финляндии", – подписал Абраменко видео.

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