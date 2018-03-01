Олимпийский чемпион Абраменко получил ценные подарки от Президента: известны детали

Президент Украины Петр Порошенко встретился с чемпионом ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александром Абраменко и вручил ему высокую государственную награду – орден "За заслуги" III степени и сертификат на квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме Абраменко, Порошенко наградил и главного тренера сборной команды Украины по фристайлу Энвера Аблаева орденом "За заслуги" III степени.

Читайте также: Цветы, объятия и овации: как олимпийского чемпиона Абраменко встречали в Николаеве

Отмечается, что атлеты отмечены за достижение высоких спортивных результатов на зимних Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане. По словам Президента, они выявили самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины.

"Самые искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этой заслуженной победой", – сказал Порошенко, вручая Авраменко награду.

Также он поблагодарил тренера олимпийского чемпиона.

Это ваше также огромное достижение, огромная работа на всю нашу страну и я очень рад за вас. Вся Украина, вся наша многомиллионная нация видела скачок Александра. У нас очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото,

– подчеркнул он.

Абраменко рассказал, что Международный олимпийский комитет попросил предоставить одну из лыж, в которых он победил на Олимпиаде, с автографом для музея в Лозанне.

"Я находился в каком-то таком непонятном чувстве. Это для меня был какой-то сон. Но я очень обрадовался, что я смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта", – рассказал фристайлист.

Читайте также: Предложения были, – олимпийский чемпион Абраменко рассказал, куда его пытались переманить

Также президент вручил спортсмену сертификат на квартиру. По словам Александра, собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде и он пообещал пригласить Порошенко на новоселье.

Абраменко, в свою очередь, вручил украинскому Президенту сувенир с Олимпиады –символ ХХІІІ зимних Олимпийских игр.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Украина выплатит денежное вознаграждение в сумме 125 тысяч долларов спортсмену Александру Абраменко, который получил "золото" по фристайлу на зимних Олимпийских играх-2018.