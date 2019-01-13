Олимпийский чемпион по биатлону и партнер украинки Юлии Джимы объявил об окончании карьеры

Чемпион зимних Олимпийских игр в Турине 2006 года биатлонист Михаэль Рёш заявил об окончании карьеры. Последним его соревнованием станет этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Об этом Михаэль Рёш заявил во время специальной пресс-конференции на этапе Кубка мира в Оберхофе.

"Надеялся, что не заплачу, но без этого никак. Для меня круг замкнулся. Через 13 лет после начала карьеры я анонсирую, что завершу ее в Рупольдинге. Это место вызывает у меня сильные эмоции, поскольку здесь были мои первые гонки и индивидуальные победы. Хорошо, что я сам могу решать, когда уйти. И это важно для меня сказать: "время пришло". Я очень скоро стану отцом, и для меня – это основная причина почему я оставляю мою страсть – биатлон – в прошлом. Я буду заботиться о своей новой семье", – заявил Михаэль Рёш.

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При этом Рёш планирует и в дальнейшем оставаться в биатлоне.

Стоит отметить, что Михаэль Рёш – немец. И именно в составе этой сборной стал олимпийским чемпионом в эстафете – в 2006 году в Турине. Однако с 2014 года он представляет сборную Бельгии. За 13 лет профессиональной карьеры биатлонист 22 раза поднимался на подиум. Трижды – на высшую ступень. Также в активе спортсмена три бронзовые медали чемпионатов мира. Все они добыты в эстафетных гонках. В конце 2017 года Михаэль Рёш в тандеме с Юлией Джимой выступил в World Team Challenge (Рождественской гонке), где пара заняла 5 место.

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет с 16 по 20 января.

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