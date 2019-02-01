Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев перенес две операции за два дня: фото

Олимпийский чемпион Рио-2016 украинский гимнаст Олег Верняев перенес операцию на две ноги в медицинском центре, расположенном в Тель-Авиве (Израиль).

Причины хирургического вмешательства и сроки восстановления неизвестны. Судя по всему, ближайшие этапы Кубка мира, в частности в Баку (16-17 февраля) и Мельбурне (21-24 февраля), Верняев пропустит.

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"Уже как традиция каждый январь ложиться на хирургический стол или совпадение? Что думаете? Это уже третья операция на левый голеностоп", – написал Олег.

Ранее 24 канал писал, что в январе 2018 года у Олега Верняева диагностировали разрыв связок ноги и плеча. Операцию Олегу сделали в Германии и уже через полгода украинец завоевал две медали на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбатхей, а также стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях.

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