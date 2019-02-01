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      Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев перенес две операции за два дня: фото

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      Олег Верняев перенес две операции
      Олег Верняев перенес две операции / Фото из открытых источников

      Олимпийский чемпион Рио-2016 украинский гимнаст Олег Верняев перенес операцию на две ноги в медицинском центре, расположенном в Тель-Авиве (Израиль).

      Причины хирургического вмешательства и сроки восстановления неизвестны. Судя по всему, ближайшие этапы Кубка мира, в частности в Баку (16-17 февраля) и Мельбурне (21-24 февраля), Верняев пропустит.

      Читайте также: Олег Верняев: В Украине нет выбора залов, они времен, когда мне было 10 лет

      "Уже как традиция каждый январь ложиться на хирургический стол или совпадение? Что думаете? Это уже третья операция на левый голеностоп", – написал Олег.

      Ранее 24 канал писал, что в январе 2018 года у Олега Верняева диагностировали разрыв связок ноги и плеча. Операцию Олегу сделали в Германии и уже через полгода украинец завоевал две медали на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбатхей, а также стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях.

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      Теги: Спорт Травмы Спортивная гимнастика Олег Верняев
      Источник: 24 Канал
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