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Олимпийский чемпион Жан Беленюк снялся в клипе Ярмака: видео

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Жан Беленюк снялся в клипе Ярмака: видео
Жан Беленюк снялся в клипе Ярмака: видео / Фото из открытых источников

Украинский рэп-исполнитель Ярмак презентовал клип на песню "Гни свою линию", в которой главную роль сыграл призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

В новой песне "Гни свою линию" украинский рэпер поднял вопрос дискриминации и издевательств. Об этом музыкант сообщил на своей странице Facebook.

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"Для меня это особая работа, так как еще две недели назад мы должны были снимать клип на совершенно другую песню. Но я настоял на том, что нужно сделать видео именно на песню" Гни свою линию ". Потому что она личная, и каждый человек, который поднимается вверх, обязательно сталкивается с трудностями и неприятностями. Это не песня – это наставление, это совет, это мотивация", – написал исполнитель.

Также Ярмак поблагодарил Жана Беленюка, ведь клип – это история темнокожего мальчика, который несмотря на трудности стал чемпионом мира.

"Идите к вершине и не обращайте внимание на тех, кто снизу вам что-то кричит. Ничего не доказывай дуракам, просто гни свою линию", – призвал в своем посте певец.

Смотрите клип на песню "Гни свою линию"

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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