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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      "Олимпийский" готовится к дебатам: что сейчас происходит на стадионе

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      Что сейчас происходит на "Олимпийском"
      Что сейчас происходит на "Олимпийском" / Facebook-страница представителя МВД Артема Шевченко

      На стадионе "Олимпийский" в Киеве, где в 19:00 стартуют дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, кипит работа. С самого утра там дежурят десятки полицейских и нацгвардейцев, а вокруг стадиона перекрыли движение транспорта.

      Новость дополняется…

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Киева Нацгвардія Полиция НСК Олимпийский
      Источник: 24 канал
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