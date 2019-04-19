"Олимпийский" готовится к дебатам: что сейчас происходит на стадионе
На стадионе "Олимпийский" в Киеве, где в 19:00 стартуют дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, кипит работа. С самого утра там дежурят десятки полицейских и нацгвардейцев, а вокруг стадиона перекрыли движение транспорта.
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Источник: 24 канал
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