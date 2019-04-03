"Олимпийский" ответил относительно дебатов между Зеленским и Порошенко

Национальный спорткомплекс "Олимпийский" не получал заявление о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Соответствующее заявление обнародовали на Facebook-странице стадиона через час после обращения Владимира Зеленского.

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На странице отметив, что ни официальных заявлений, ни проектов соглашений на проведение дебатов не получали.

Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его (Зеленского – ред. 24 канал) собственной инициативой,

– говорится на странице.

Инициатива Владимира Зеленского не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты на стадионе.

Кто побеждает на выборах президента?

После подсчета ЦИК 99.99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как должны проходить дебаты?

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.



Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.