Олимпик – Львов: стартовые составы на матч УПЛ
В рамках 4-го тура Премьер-лиги "Олимпик" сыграет против "Львова".
Встреча пройдет на стадионе имени Лобановского в Киеве. Начало игры в 19:00.
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Составы команд на матч Олимпик – Львов
"Олимпик": Крынский, Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич, Вакуленко, Кольцов, Сондей, Балашов, Ксенз, Дегтярев.
Запасные: Махновский, Загорулько, Трояновский, Немчанинов, Г. Пасич, Тейшейра, Снурницин.
"Львов": Бандура, Адамюк, Парамонов, Тейлор, Воронин, Каленчук, Приймак, Западня, Волошинович, Аугусто, Бруно.
Запасные: Сарнавский, Панамби, Жулиор Сезар, Янчак, Сабино, Мартан, Кисленко.
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Источник: 24 Канал
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