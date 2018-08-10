Олимпик – Львов: видео голов и моментов матча УПЛ

В матче 4-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Львовом" победителя выявить не удалось, не смотря на красную карточку Приймака в первом тайме.

На 39 минуте защитник львовян Владислав Приймак получил от главного арбитра второе предупреждение, которое автоматически превратилось в удаление.

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Тем не менее, во втором тайме именно гости были близки к победе. Гости продолжали чаще бить по воротам и, в конце концов, добились своего – на 68-й минуте Владимир Адамюк с передачи Сергея Воронина вывел гостей вперед.

Когда уже казалось, что Львов одержит выездную победу, Евгений Пасич неожиданно пробил из-за пределов штрафной. Удар на 87-й минуте получился мощным – Бандура не смог его взять. 1:1 – именно с таким счетом завершился данный матч.

Видео голов и моментов матча Олимпик – Львов

Олимпик – Львов 1:1

Голы: Пасич, 86 – Адамюк, 68

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