Олимпик – Шахтер: видео голов и моментов матча УПЛ

Донецкий "Олимпик" дома принимал "Шахтер" в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги.

В течение всего матча "Шахтер" уверенно контролировал игру и наращивал голевое преимущество. Уже в первом тайме было забито пять мячей, четыре из которых забили горняки. Марлос, Степаненко и дважды Жуниор Мораес поразили ворота, на что в ответ "Олимпик" ответил лишь голом Пасича.

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Второй тайм особо не отличался от первого. "Шахтер" неоднократно мог увеличивать счет, но упускал моменты. В последние 15 минут тайма команды снова прорвало. Сначала "Шахтер" таки затолкал пятый гол, а уже через две минуты "горняки" пропустили с автоголом Данченко.

Самым активным в составе "горняков" был форвард Жуниор Мораес – он оформил дебютный хет-трик в футболке "Шахтера". Два из трех мячей бразилец забил с близкого расстояния, еще раз был точным примерно с линии штрафной.

После шести туров УПЛ "Шахтер" с 15 очками вышел на первое место. "Олимпик" с 6 очками занимает 6-е место.

Видео голов и моментов матча Олимпик – Шахтер

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