Олимпик – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ

"Олимпик" во втором туре УПЛ примет "Ворсклу". Бронзовый призер предыдущего чемпионата не слишком удачно стартовал в матче против "Динамо", а донецкая команда в первом туре уступила "Черноморцу".

Трансляцию домашних матчей "Олимпика" осуществляет медиахолдинг "Медиа Группа Украина", а именно телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на канале "Футбол 1" будут транслировать этот матч. Он будет доступен и для просмотра в интернете. Однако трансляция платная – 29 гривен за доступ к просмотру 24 часа, 59 гривен за просмотр матчей месяц.

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Проведет текстовый онлайн сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.

Напомним, игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

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