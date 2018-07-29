15:37
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Олимпик – Ворскла: прогноз букмекеров на матч УПЛ

6 Читати новину українською
Олимпик – Ворскла прогноз букмекеров на матч УПЛ 29 июля
Олимпик – Ворскла прогноз букмекеров на матч УПЛ 29 июля

Донецкий "Олимпик" в матче второго тура УПЛ будет противостоять полтавской "Ворскле". Именно гости имеют больше шансов на победу.

Несмотря на то, что для "Ворсклы" это будет вторая игра за пять дней в Киеве ("Олимпик" предыдущий матч провел в понедельник, 23 июля, на выезде против "Черноморца"), букмекеры отдают именно предпочтение полтавчанам.

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" против новичков, бой претендентов на бронзу: анонс матчей 2-го тура УПЛ

В PariMatch коэффициент на победу "Ворсклы" составляет 2,50. В то время на "Олимпик" – 3,00. На то, что будет ничья в этом матче – 3,10.

Эксперты из "Фаворит" дают еще больший коэффициент на победу "Олимпика" – 3,15. На "Ворсклу" те же 2,50. Ничья – 3,00.

Похожие коэффициенты и в Marathon bet. Победа "Олимпика" – 3,18, победа "Ворсклы" – 2,48. Ничья в матче – 3,08.

Читайте также: Олимпик – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ

Напомним, матч "Олимпик" – "Ворскла" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

 

 

Теги: Новости спорта УПЛ Ворскла
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
WSBK: Карлоса Чеку от титула отделяют всего 4 очка
 26 сентября 2011 , 17:20
"Гент" вышел в лидеры чемпионата Бельгии
 2 октября 2011 , 13:13
ПСЖ не отстанет от Суареса, а "Реал" дает 30 миллионов за защитника
 17 января 2014 , 12:38
Британский журналист: Я передал ФБР документы, которые вызвали аресты в ФИФА. Цель - Блаттер
 29 мая 2015 , 10:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук