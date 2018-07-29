Олимпик – Ворскла: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Донецкий "Олимпик" в матче второго тура УПЛ будет противостоять полтавской "Ворскле". Именно гости имеют больше шансов на победу.

Несмотря на то, что для "Ворсклы" это будет вторая игра за пять дней в Киеве ("Олимпик" предыдущий матч провел в понедельник, 23 июля, на выезде против "Черноморца"), букмекеры отдают именно предпочтение полтавчанам.

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В PariMatch коэффициент на победу "Ворсклы" составляет 2,50. В то время на "Олимпик" – 3,00. На то, что будет ничья в этом матче – 3,10.

Эксперты из "Фаворит" дают еще больший коэффициент на победу "Олимпика" – 3,15. На "Ворсклу" те же 2,50. Ничья – 3,00.

Похожие коэффициенты и в Marathon bet. Победа "Олимпика" – 3,18, победа "Ворсклы" – 2,48. Ничья в матче – 3,08.

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Напомним, матч "Олимпик" – "Ворскла" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало в 17:00 часов.

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