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      "Олимпик" победил "Черноморец" благодаря курьезному голу: видео

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      "Олимпик" победил "Черноморец" благодаря курьезному голу: видео

      В матче 12-го тура УПЛ "Олимпик" принимал "Черноморец". Последний борется за выживание, в то время как дончане – за попадание в первую шестерку.

      Олимпик – Черноморец 1:0
      Гол: Дегтярев, 70

      Первый опасный момента в матче создал воспитанник "Черноморца", который сейчас выступает за "Олимпик" Балашов. Полузащитник целился в ближний нижний угол ворот, но не попал.

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      Несмотря на то, что хозяева поля больше владели инициативой, одесситы имели как минимум четыре опасных момента, чтобы забить гол. Два момента были у Чорния – первый раз со штрафного, а второй – когда головой пробивал под перекладину ворот.

      Со штрафного мог забивать и Коваль, но с его ударом справился Махновский, а на добивании никого не было.

      Еще перед тем опасно под удар скинули Бабенко, но вратарь сумел отбить опасный удар низом.

      На все это, "Олимпик" ответил ударом Билонога, но защитники головой выбили мяч на угловой.

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      Во втором тайме столько опасных моментов не было. А все в матче решил единственный гол. Его автор – Дегтярев. Хотя в соавторы нападающий может записать себе защитника "моряков" Мищенко. В простой ситуации неудачно сбросил мяч на вратаря (фактически мимо него), и Дегтярев просто уже переправил мяч в ворота.

      "Олимпик" побеждает и поднимается а шестую позицию ("Заря" теперь седьмая). "Черноморец" и в дальнейшем предпоследний.

      Видео моментов матча Олимпик – Черноморец

       

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Черноморец ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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