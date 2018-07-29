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"Олимпик" дома минимально победил "Ворсклу"

14 Читати новину українською
Олимпик – Ворскла результат матча УПЛ
Олимпик – Ворскла результат матча УПЛ

Донецкий "Олимпик" сыграл с полтавской "Ворсклой" в матче второго тура УПЛ. Донецкий клуб минимально победил гостей из Полтавы – 1:0.

В первом тайме команды показали безголевой футбол, но несколько моментов могли изменить ход матча. Самый опасный эпизод был у игрока дончан Антона Кравченко, который на 31 минуте встречи ударом со штрафного попал в перекладину ворот Богдана Шуста.

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В начале тайма "Олимпику" все же удалось открыть счет в матче. Балашов с передачи Дегтярева убежал от защитников и вратаря "Ворсклы" и пробил в пустые ворота – 1:0. Этот гол стал единственным в этом противостоянии.

После забитого гола "Олимпик" перестал держать мяч и отдал инициативу гостям. Полтавская команда активно прессинговала ворота соперника, чтобы сравнять счет, однако, у подопечных Василия Сачко так ничего и не получилось.

Таким образом, "Олимпик" набирает первые 3 очка в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" второй матч подряд проигрывает и остается с нулем. В следующем туре "Олимпик" на выезде будет играть с "Карпатами", а "Ворскла" дома примет ФК "Львов".

Олимпик – Ворскла 1:0

Гол: Балашов, 52

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Теги: Новости спорта УПЛ Ворскла
Источник: 24 Канал
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