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      Олимпик – Карпаты: видео гола

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      Олимпик – Карпаты видео голов
      Олимпик – Карпаты видео голов

      Донецкий "Олимпик" в субботу, 3 ноября, принимал в Киеве львовские "Карпаты". Гости вышли вперед уже на 5-й минуте встречи

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      "Карпаты" свой гол забили уже в дебюте встречи. Отличился португалец Кристиан Понде. Он в касание переправил мяч в ворота соперников после прострела от Марьяна Шведа.

      Видео гола Понде в ворота "Олимпика"

      Стоит отметить, что это уже третий гол подряд в трех последних матчах для форварда. До этого он забивал в ворота одесского "Черноморца", а также принес победу львовянам в кубковом матче против "Черкасщина-Академия".

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпаты ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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