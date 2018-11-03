Донецкий "Олимпик" в субботу, 3 ноября, принимал в Киеве львовские "Карпаты". Гости вышли вперед уже на 5-й минуте встречи

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"Карпаты" свой гол забили уже в дебюте встречи. Отличился португалец Кристиан Понде. Он в касание переправил мяч в ворота соперников после прострела от Марьяна Шведа.

Видео гола Понде в ворота "Олимпика"

Стоит отметить, что это уже третий гол подряд в трех последних матчах для форварда. До этого он забивал в ворота одесского "Черноморца", а также принес победу львовянам в кубковом матче против "Черкасщина-Академия".