"Олимпик" отреагировал на скандал вокруг участия его сотрудника в "чемпионате ДНР"

Футбольный клуб "Олимпик" из Донецка отреагировал на информацию о том, что пресс-атташе клуба в 2016 году мог участвовать в матче так называемого "чемпионата ДНР" за команду из оккупированной Макеевки.

Напомним, речь идет об Олеге Баркове, который играл за команду "Арсенал" из Макеевки в матче против "Доломита" из Докучаевска. Матч состоялся на оккупированной территории.

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В "Олимпике" уже отреагировали на такую ситуацию. И выразили поддержку Олегу Баркову.

"В связи с последними выпадами в адрес пресс-атташе нашего клуба Олега Баркова, хотим выразить поддержку нашему сотруднику. Считаем, что не может быть дискриминации по одному тому факту, что человек жил в Макеевке в 2016 году и занимался спортом в родном городе, вел здоровый образ жизни. Футбол был его хобби. Олег на тот момент не работал в "Олимпике", вынужденно жил в Макеевке в связи с семейными обстоятельствами, и которые на тот момент были в его семье. Мы, футбольный клуб "Олимпик", поддерживаем Олега в этой непростой для него ситуации, когда он стал жертвой чьих-то интриг. Мы знаем его как профессионала и патриота своей страны", – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что само заявление опубликовано на facebook-странице клуба. На официальном сайте этого текста пока нет.