"Олимпик" расстался с двумя игроками, которых недавно подписал

Донецкий "Олимпик" решил расторгнуть контракты с защитником Антоном Кравченко и Евгением Зубейко.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Соглашения с 27-летним и 29-летним футболистами соответственно были расторгнуты по обоюдному согласию. Оба игрока перешли в донецкую команду прошлым летом.

Кравченко в текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол, на счету Зубейко – 18 матчей.

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