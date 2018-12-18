"Олимпик" сможет добиться пересмотра дела о договорных матчах
Донецкий "Олимпик" сможет добиться пересмотра дела о договорных матчах.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.
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"Ворскла" и "Арсенал" не поддержали "Олимпик" в просьбе отправить дело в отношении подозрения в договорняках на повторное рассмотрение. Это не помешает зарегистрировать коллективное письмо в Апелляционный Комитет. Ведь клуб Гельзина заручился необходимыми голосами 2/3 участников Премьер-Лиги", – написал Бурбас.
Напомним, что Дисциплинарный комитет не запрещает повторное рассмотрение дела в том случае, если открылись новые обстоятельства. Однако для пересмотра дела выявленные обстоятельства должны быть существенными.
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