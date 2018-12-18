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      "Олимпик" сможет добиться пересмотра дела о договорных матчах

      6 Читати новину українською
      Олимпик
      Олимпик / Footboom.com

      Донецкий "Олимпик" сможет добиться пересмотра дела о договорных матчах.

      Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

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      "Ворскла" и "Арсенал" не поддержали "Олимпик" в просьбе отправить дело в отношении подозрения в договорняках на повторное рассмотрение. Это не помешает зарегистрировать коллективное письмо в Апелляционный Комитет. Ведь клуб Гельзина заручился необходимыми голосами 2/3 участников Премьер-Лиги", – написал Бурбас.

       

       

      Напомним, что Дисциплинарный комитет не запрещает повторное рассмотрение дела в том случае, если открылись новые обстоятельства. Однако для пересмотра дела выявленные обстоятельства должны быть существенными.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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