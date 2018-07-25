"Олимпик" усилился молодым французским полузащитником

"Олимпик" подписал 21-летнего французского полузащитника Максима Ду Коуту Тейшейру.

Тейшейра заключил с дончанами соглашение, срок действия которого рассчитан на 3 года. Он стал первым французским легионером в истории команды Романа Санжара, сообщает сайт донецкого клуба.

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Полузащитник родился в пригороде Парижа и является воспитанником "Тура". Во французской Лиге 2 Максим Тейшейра провел 17 матчей, в которых отметился одним ассистом. Также он играл за сборную Франции U-19, в составе которой имеет 3 поединка и 1 гол. Кроме позиции атакующего хавбека, также может сыграть и на острие атаки.

Напомним, в первом матче нового сезона УПЛ "Олимпик" минимально уступил "Черноморцу".