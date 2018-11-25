"Олимпик" и "Заря" разошлись боевой ничьей: видео голов
В 16-м туре украинской Премьер-лиги "Олимпик" дома принимал "Зарю". Матч завершился боевой ничьей.
Олимпик – Заря 1:1
Голы: Балашов, 58 (пен.) – Вернидуб, 51
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Открыть счет в матче гостям удалось только во втором тайме. На 51-й минуте Силас подавал угловой слева, Вернидуб выиграл верховую дуэль сразу у двух опекунов и головой пробил в угол ворот. Вратарь видел направление полета, но достать мяч не смог.
Уже через несколько минут "Олимпик" заработал пенальти, когда Арваладзе сбил Шиндлера в собственной штрафной площадке. Удачно реализовать 11-метровый удалось Виталию Балашову – 1:1.
Таким образом, команды сыграли уже третий матч подряд вничью. "Заря" осталась на 7 месте в турнирной таблице УПЛ, а "Олимпик" поднялся на одну позицию и занял 9 место.
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