Оля Полякова и Tayanna выполнили вокальные упражнения в мини-нарядах: эффектное видео
Украинские певицы Оля Полякова и Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, сделали совместную репетицию перед выступлением. При этом звезды показали достаточно пикантные образы.
Своеобразный перфоманс Оли Поляковой и Татьяны Решетняк состоялся в гримерке перед выступлением на ежегодном международном фестивале "Славянский базар", который проходит в белорусском городе Витебск. Знаменитости совместно выполнили вокальное упражнение, которое не нуждалось в словах. Артистки намугыкали мелодию, рассмешив команду помощников.
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Соответствующее видео разместила "суперблондинка" Оля Полякова. На снятых кадрах она сидит напротив Татьяны Решетняк в белых одеждах, похожими на банное полотенце. В то же время Tayanna готовилась к концерту в мини-платье с длинными рукавами.
Лайфхак для вокалистов начинающих, – написала Оля Полякова.
Певицы не ограничились только перфоменсом. Оля Полякова и Татьяна Решетняк вместе отправились на ужин. К артисткам присоединился певец Макс Барских, их помощники и друзья.