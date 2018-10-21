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      Оля Полякова обнажилась в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018": фото и видео

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      Оля Полякова обнажилась на шоу "Танцы со звездами 2018"
      Оля Полякова обнажилась на шоу "Танцы со звездами 2018" / Фото из соцсетей

      Украинская певица Оля Полякова, которая помогла Юрию Горбунову вести 9 прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018", удивила неожиданной выходкой.

      Во время прямого эфира артистка встречала участников после их феерических выступлений на паркете. В духе цирка Оля Полякова предложила Денису Беринчику авантюру – угадать, какой балл получит он за постановку. Свое предположение сделала и зажигательная певица. За то, что звезда не угадала нужное число, она сняла один из элементов своего костюма.

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      Но на этом певица не остановилась. Такое же пари она заключала с 7 парами. Наконец, когда все звезды выступили на паркете, певица вышла к зрителям обнаженная. Интимные места Оли Поляковой прикрывали дощечки, на которых было написано "26 октября" – именно в этот день артистка выступит в "Дворце спорта" со своей программой "Королева ночи".

      Стоит отметить, что в таком обольстительном образе она засветила стройную фигуру и длинные ноги.

       

      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – Оля Полякова обнажилась в шоу

       

       

      Танцы со звездами
      Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

      Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Оля Полякова
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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