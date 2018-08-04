Оля Полякова показала откровенное фото с Дашей Астафьевой в постели: фото

В субботу, 4 августа, известная украинская артистка Даша Астафьева празднует свое 33-летие. "Суперблондинка" Оля Полякова не забыла поздравить коллегу с днем рождения и сделала это забавным способом.

Украинские певицы вдвоем снялись в комедийной мелодраме "Свингеры" в 2018 году. Так, Оля Полякова решила показать забавный снимок со съемок фильма на своей странице в Instagram.

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Надеюсь ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на "Свингерах" шутили. С днем рождения, красавица, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной. Если бы я решилась с женщиной, это была бы ты,

– прокомментировала снимок Полякова.

Кроме того, Оля Полякова добавила, что фотография без ретуши, потому что "богини в этом не нуждаются".



Оля Полякова и Даша Астафьева в фильме "Свингеры" / Instagram