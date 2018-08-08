Оля Полякова показала редкие фото с мамой
Накануне украинская певица Оля Полякова в день рождения своей мамы опубликовала трогательный пост с архивными семейными фотографиями.
Полякова показала поклонникам раритетные фотографии на своей странице в Instagram.
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Певица поздравила маму Светлану с днем рождения и рассказала, как сильно ею гордится.
"Я не боюсь взрослеть, глядя на тебя, потому что в 60 жизнь продолжается!" – отметила Оля Полякова.
Оля Полякова с мамой / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
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