Оля Полякова показала себя и дочь в купальниках: фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась снимком, на котором позирует с дочкой Машей в купальниках.

Так, Полякова опубликовала в Instagram коллаж, состоящий из фото певицы и ее 13-летней дочери Маши. Мама и дочь позируют в купальниках.

Читайте также: Оля Полякова показала стройные ноги в бикини: фото

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Сер 2018 р. о 8:54 PDT

"По-моему, кто-то наступает на пятки. Маша – ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!" – подписала кадр Оля Полякова.

Как известно, в 2005 году Полякова родила первенца – дочь Марию. А в 2011 году Оля во второй раз стала мамой – на свет появилась дочь Алиса.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Бер 2018 р. о 12:27 PDT