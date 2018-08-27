Оля Полякова показала себя и дочь в купальниках: фото
Украинская певица Оля Полякова поделилась снимком, на котором позирует с дочкой Машей в купальниках.
Так, Полякова опубликовала в Instagram коллаж, состоящий из фото певицы и ее 13-летней дочери Маши. Мама и дочь позируют в купальниках.
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"По-моему, кто-то наступает на пятки. Маша – ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!" – подписала кадр Оля Полякова.
Как известно, в 2005 году Полякова родила первенца – дочь Марию. А в 2011 году Оля во второй раз стала мамой – на свет появилась дочь Алиса.
Источник: 24 Канал
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