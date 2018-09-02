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Оля Полякова показала совместную тренировку с дочкой: эффектные фото

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Оля Полякова з дочками
Оля Полякова з дочками / Фото из соцсетей

После критики хейтеров певица Оля Полякова решила показать, как она занимается спортом со своей старшей дочерью Марией. Соответствующие фото появились в блоге артистки.

Контраргументом в перепалке с хейтерами стали новые фото Оли Поляковой и ее 13-летней дочери. Красавицы позировали перед камерами в спортивных топах и лосинах, демонстрируя стройную фигуру. Так певица решила показать, что у ее дочери Марии нет проблем с лишним весом.

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Фото сразу же получили немало хвалебных комментариев, а поклонники Оли Поляковой обратили внимание на сходство девочки и певицы.


Оля Полякова и ее дочь Мария


Ответ Оли Поляковой хейтерам

Стройная Оля Полякова и ее дочь

Напомним, недавно Оля Полякова выложила совместное фото со своей 13-летней дочерью Марией в купальниках. Звезда хотела похвастаться, насколько они похожи с подростком, однако получила шквал негативных комментариев. Всем хейтерам эмоциональная Оля Полякова записала видео, в котором гневно призвала их отписаться от ее блога.

Теги: LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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