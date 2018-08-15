Оля Полякова показала стройные ноги в бикини: фото

Украинская певица Оля Полякова похвасталась отличной фигурой в крошечном белом бикини.

Так, Полякова поделилась в Instagram снимком из Одессы, на котором показала фигуру во всей красе.

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"Одесса как всегда, поехали с подружками", – подписала снимок певица.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 15 Сер 2018 р. о 4:08 PDT

Хотя заметно, что фото сделал во время морской прогулки какой-то мужчина, ноги и шорты которого видны в кадре. Поэтому в комментариях начали шутить относительно ее "подружки".