Оля Полякова показала стройные ноги в бикини: фото
Украинская певица Оля Полякова похвасталась отличной фигурой в крошечном белом бикини.
Так, Полякова поделилась в Instagram снимком из Одессы, на котором показала фигуру во всей красе.
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"Одесса как всегда, поехали с подружками", – подписала снимок певица.
Хотя заметно, что фото сделал во время морской прогулки какой-то мужчина, ноги и шорты которого видны в кадре. Поэтому в комментариях начали шутить относительно ее "подружки".
Источник: 24 Канал
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