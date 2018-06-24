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Оля Полякова поразила роскошной фигурой на пляже

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова всегда демонстрирует свое стройное тело на концертах в сценических образах. Но на днях звезда просто сорвала сеть кадрами в купальнике.

На днях звезда смогла выделить время на солнечные ванны на морском побережье и сделала несколько эффектных фото.

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Для фото в Instagram Полякова выбрала яркий оранжевый купальник, окантованный черным цветом, который прекрасно подчеркивал ее спортивные формы. Только за один день после публикации фото набрало более 100 тысяч предпочтений. "Ну, в ленту вам тела!", – забавно подписала фото артистка.

Оля Полякова

На другой фотографии Оля просто продемонстрировала свои длинные ноги, загорая на песке. Это фото звезда подписала тоже не менее остроумно: "Ну, традиционно".

Оля Полякова

Свои восторженные комментарии оставили много звезд: репер Потап, певица Татьяна Котова и фешн-фотограф Соня Плакидюк. Но не менее приятные комментарии оставили под снимками фанаты певицы: "Вот так ножки... Никогда не была фанаткой Оли, но от ее ног фанатею!!!", "Вот фигура, космос", "Крутое тело! Вы большая молодец", "Куда там Волочковой с ее фигурой балерины. Вы супер!" и много других комментариев.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Эротика отдых Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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