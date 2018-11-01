Оля Полякова прокомментировала свои обнаженные фото: 18+

Украинская поп-дива Оля Полякова устроила себе релакс-отпуск на Мальдивах. Певица решила на пляже не одевать купальник, а полностью обнажиться.

Выложив обнаженные фото на своей странице Instagram, певица изрядно поразила пользователей, а потому вскоре объяснила, почему опубликовала провокационные кадры.

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"Ну конечно же меня взломали. Не могла же женщина предсмертного возраста (именно таким считают возраст за 30 в нашей стране), иметь двух детей, потому что дети никогда не видели голой задницы, и это может повредить им психику, жена, как могла, ведь только муж имеет право смотреть на голую жену, ведь Бог создал ее специально для него и никого больше! Певица! Ибо рот, чтобы петь, выставить свою, О Боже, неотфотошопленную, целлюлитную задницу, потому что показать больше нечего!"– написала с иронией певица.

Суперблондинка призывает быть свободными и не учитывать предубеждения и стереотипы в отношении женщин, имеющих детей или статус.

Кроме того, Оля попросила поддержать ее челендж #трусыдлятрусов.



Оля Полякова полностью обнажилась

Напомним, накануне Полякова выложила в Іnstagram фото, на котором демонстрирует прекрасную фигуру и позирует совсем голой, стоя спиной к камере.