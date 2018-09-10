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Оля Полякова сменила 12 образов во время эфира "Танцы со звездами 2018": яркие фото

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Украинская певица Оля Полякова примерила роль ведущей в развлекательном шоу "Танцы со звездами 2018". Во время прямого эфира звезда предстала в 12 разных образах.

Харизматичная Оля Полякова помогла Юрию Горбунову вести третий эфир шоу "Танцы со звездами 2018". Певица встречала участников проекта сразу после их выступлений и ожидала результаты голосования членов жюри.

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Яркая артистка решила не просто проводить прямой эфир, но и демонстрировать зрителям свои наряды. По словам Оли Поляковой, в ее гардеробе десятки платьев, в которых она не имела возможности покрасоваться, поэтому именно в танцевальном проекте звезда засветила 12 стильных образов.

Я вчера сменила 12 образов! Сказать, что это было сложно – ничего не сказать. Но у меня роскошная команда!
– призналась Оля Полякова.

 

Каждое платье Оля Полякова меняла, пока участники шоу показывали свое выступление на паркете. Поэтому у звезды были считанные минуты на переодевание. Несмотря на сложность певице все же удалось эффектно встречать знаменитостей на балконе "Танцы со звездами 2018".

К слову, Оля Полякова отличилась на проекте не только яркими образами, но и неудачной шуткой. Из-за того, что звезда меняла наряды, она не услышала проникновенной истории о потере ребенка Екатерины Кухар. Когда Полякова вернулась в прямой эфир, подчеркнула, что всегда сдержанная балерина таки умеет плакать. Это было совсем некстати, что впоследствии признала сама "Суперблондинка".

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Фотоновости Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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