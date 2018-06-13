Омбудсмен поддержала Марш равенства в Киеве

Любая дискриминация недопустима, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

Об этом говорится в Открытом обращении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне Марша равенства в Киеве.

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"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" – акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков", – говорится в сообщении.

Она отметила, что дискуссия вокруг этого мероприятия приобретает угрожающую окраску. Поэтому Денисова подготовила обращение.

Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод право на мирные собрания и свободу выражения взглядов гарантированы каждому человеку. Подчеркиваю – каждому,

– заявила омбудсмен.

Напомним, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями, в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек. В этом году Марш пройдет 17 июня.

Что такое КиевПрайд?

Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.