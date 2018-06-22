Омбудсвумен Денисова объяснила, при каком условии Москалькова сможет попасть к Вышинскому

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова рассказала, что в Олега Сенцова проблемы с почками и сердцем. По ее словам, только при условии синхронных визитов, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сможет попасть к Кириллу Вышинскому.

22 июня политзаключенного Сенцова посетил адвокат. Требуют освободить пленников и в Украине, в частности, 22 июня в Киеве активисты пикетировали российское консульство. "Заберите своих – отдайте наших", – с таким лозунгом под консульство Российской Федерации пришли активисты. Они требуют вернуть наших пленников, взамен забрать своих агентов. Чучело одного из них в ватнике и шапке-ушанке принесли под двери консульства. К нему добавили обращение к президенту России.

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Однако, охрана диппредставительства не позволила оставить ватника под входом. А представители консульства к протестующим не вышли. Следовательно, активистам пришлось кричать в громкоговоритель, чтобы Москва смиловалась над своими военными, которые осуждены в Украине.



Чучело в ватнике и шапке-ушанке

"Она (Москва – 24 канал) не признавала присутствия здесь своих военных, она не признавала и не признает, что именно она осуществляет поддержку так называемых ЛНР, ДНР, она не защищает своих людей. Даже тех, что являются гражданами Российской Федерации. Мы здесь сегодня, чтобы призвать Российскую Федерацию к гуманности в отношении своих, де-факто, солдат", – прокомментировала координатор Медийной инициативы за права человека Маря Томак.

Зато активисты требуют вернуть домой пленников, среди которых: Владимир Балух, Станислав Клих, Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Напомню, сегодня таких минимум 71 человек. 40 дней уже голодает Олег Сенцов, его состояние значительно ухудшилось в последнее время,

– добавила Томак.

Из-за голодовки в Сенцова существенно ухудшилось здоровье. Страдают почки и сердце, режиссер похудел на 13 килограммов. Украинская омбудсвумен предполагает, что Сенцова принудительно кормят. А это по международному праву приравнено к пыткам. Минюст, по просьбе Денисовой, 22 июня подал обращение в Европейский суд по правам человека. А еще украинская омбудсвумен, несмотря на обещание своей российской коллеги, никак не может попасть к нашим пленникам. Вместе с тем Москалькова заявила, что в эту субботу планирует посетить Украину. Чтобы встретиться с задержанным руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, которого подозревают в госизмене. Денисова предупредила коллегу: ультиматум в силе.

У нас нет договоренности о том, чтобы ее пустили. Если меня не пускают, кто пустит Москалькову к гражданину Украины Кириллу Вышинскому? Нужно договориться о синхронных визитах, как мы с ней и договаривались, но потом это не было согласовано ее руководством, что синхронно отбываем: я – к Сенцову, она к Кириллу Вышинскому. Только в таком виде она может попасть к Кириллу Вышинскому,

– рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

А вот украинскому политзаключенному Александру Кольченко разрешили трехдневное встречу с мамой. Она запланирована на 28 июля. Пока Кольченко находится в медсанчасти. Он набрал немного веса, а каждое его кормление фиксируют на камеру. Кольченко начали передавать письма. Пишут не только из Украины. Наших пленников активно поддерживают на западе. Похожие к нынешней акции в столице , планируют провести в Нью-Йорке, Берлине и Торонто. Свои требования будут адресовать непосредственно Путину. Ведь понятно, что в России не суд, а один единственный человек решает – кому быть за решеткой, а кому – на свободе.

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Пока к акции в поддержку украинских пленников присоединяются во всем мире – немало наших соотечественников равнодушны к тому, что происходит. А тех, кто продолжает ездить на заработки в Россию, такие акции даже возмущают. В том числе и украинцев, которые сегодня пришли на прием к дипучреждению, чтобы получить разрешение на работу.

"Дурастика, я просто до сих пор не могу понять, как это Россия и Украина, две страны, и такое происходит. Ну это все политика, все понятно", – такими словами прокомментировала акцию украинская заробитчанка в России.