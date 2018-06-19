Омега-3: все, что вы должны знать о популярное приложение

О пользе и вреде биологически активных добавок в рационе не говорит разве что ленивый. Некоторые специалисты советуют обязательно включать их в свой рацион, другие – не заморачиваться и сбалансировать питание. Но, когда разговор заходит об Омега-3, практически все считают ее настоящей панацеей от многих болезней. Почему это так и в чем правда, давайте разбираться вместе с нами.

Помните, как в детстве многих из нас "терроризировали" рыбьим жиром, вкус и запах которого вызывал панику? Маркетинг тогда работал не так мощно, как сейчас, но мамочки и бабушки знали о пользе этих "лекарств" для молодого организма.

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Наука не стоит на месте и сегодня на смену обычному рыбьему жиру нам предлагают Омега-3. Современные исследования подтверждают, что такие "болезни цивилизации", как ожирение, диабет, онкология – это следствие неадекватного соотношения между Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенными кислотами.

Исторически так сложилось, что человек употребляет гораздо больше Омега-3. Но сегодня баланс изменился. Чтобы улучшить свое здоровье следует знать, как нужно принимать Омега-3, где ее искать в продуктах питания и когда отдать предпочтение кислоте в таблетках.

Омега-3 полезна и очень необходима для здоровья

Что такое Омега-3 и почему она так важна для человека

Омега-3 – это общее название ряда омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. В последнее время к ней приковано пристальное внимание ученых, а блогеры и диетологи настоятельно рекомендуют включить ее в свой рацион. Ведь организм человека не вырабатывает Омега-3 самостоятельно, она поступает только с продуктами питания.

Роль Омеги-3 в здоровье и красоте трудно переоценить. Это крепость наших сосудов, здоровье сердца, бесперебойная работа головного мозга, упругость кожи и отсутствие такого недостатка, как акне.

Омега-3 уменьшает воспалительные процессы в организме, укрепляет иммунитет, выводит "плохой" холестерин и свободные радикалы, повышает уровень "хорошего" холестерина, является профилактикой онкологических заболеваний и имеет еще целый ряд приятных "побочных" эффектов.

В каких продуктах содержится Омега-3

ЭПК (эйкозапентаеновая кислота), ДГК (докозагексаеновая кислота) и АЛК (альфа-линолевая кислота) – три вида Омега-3, о которых вы должны знать.

Первые две кислоты наиболее ценные для человеческого организма, но их можно найти только в продуктах животного происхождения. Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, форель, сельдь), органическое мясо – все это вкусные источники ЭПК и ДГК.

Неожиданно, но факт – ими богаты лишь те представители фауны, которые выросли на вольном выпасе, плавали в диких условиях или приближенных к ним.

Продукты, в которых высокое содержание Омега-3

Продукты, в которых высокое содержание Омега-3

Для вегетарианцев и веганов проблема получить эти кислоты из пищи, хотя диетологи предлагают своеобразную альтернативу. Дело в том, что АЛК, которая содержится преимущественно в растительной пище, попадая в организм, может превратиться в такие важны ЭПК и ДГА. Вероятность этого составляет 0,5-20%, но такая минимальная доза лучше, чем ничего.

Поэтому сторонникам растительного рациона следует потреблять популярные суперфуди как семена льна и чиа, орехи, тыквенные семечки, кунжут, оливковое масло.

Для того, чтобы обеспечить организм Омега-3 из продуктов, нужно 2-3 раза в неделю добавлять их в свой рацион.

Когда стоит принимать Омега-3 в таблетках и как выбрать хороший препарат

Если вы не живете в странах Скандинавии, на Аляске, в Японии или другой стране, жителям которой повезло чуть ли не каждый день лакомиться качественной рыбой и морепродуктами, Омега-3 в капсулах – ваш вариант. Также она будет полезной для людей, которые имеют пищевую аллергию, детям и беременным, которым не советуют есть некоторые виды рыб из-за накопления в них тяжелых металлов.

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Вот на что стоит обратить внимание при выборе пищевой добавки:

- производитель – важно, чтобы мощности компании находились именно в том месте, где вдоволь сырья;

- форма выпуска – лучше отдать предпочтение варианту в капсулах, ведь желатиновая оболочка защищает ценную кислоту от контакта с воздухом и процесса окисления;

- состав – в капсуле должна содержаться собственно Омега-3, витамин Е. Может быть вкус, чтобы поощрить к приему детей.

- доля Омега-3 (ЭПА+ДГА) должна быть не менее 50% от общей массы капсулы.

Вот так должен выглядеть состав "правильных" Омега-3 капсул

Есть два способа приема кислоты, из которых вы можете выбрать наиболее удобный. Проще всего принять одну капсулу Омега-3 и с чувством выполненного долга начинать свой день.

Однако, усвоение этой полиненасыщенной кислоты похоже на витамин С. Хорошо, если она будет поступать в организм через определенные промежутки времени. Поэтому, если есть такая возможность и желание, выбирайте капсулы с низким дозированием и принимайте 2-3 раза в течение дня.

Сейчас на рынке можно найти комплексы, в которые добавляют и 6-9-ненасыщенные жирные кислоты. Кажется, что чем больше, тем лучше. Но не в этом случае. Отдавайте предпочтение именно чистой Омега-3. Обычно в нашем рационе достаточно 6 и 9. А вот их избыток, по последним данным, вызывает воспалительные процессы в организме.

Норма Омеги-3 в день

Относительно рекомендуемой суточной количества Омега-3 данные ученых разнятся. Чаще всего используется норма, которую предложила Американская Ассоциация Сердца. Она советует, в качестве профилактики, включать 1 г/день. И делать это нужно на постоянной основе, ведь современный человек имеет достаточно "бедный" на питательные вещества рацион.

Особенно внимательно к Омеге-3 нужно относиться будущим мамочкам и женщинам, которые кормят грудным молоком, ведь Омега-3 влияет на формирование мозга малыша.

Необходимый минимум – 250-500 мг/день, безопасный максимум – до 3-5 г/день.

Рекомендуемые дозы Омега-3 в сутки для мужчин, женщин, детей и беременных

Омега-3 – это не только хорошее самочувствие, прекрасное настроение и здоровье уже сегодня. Употребляя ее каждый день, вы вкладываете в долгосрочную перспективу: прочность сердечно-сосудистой системы, хорошую работу суставов и мозга и молодость организма. Замечательный прогноз на будущее, не так ли?

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