Омега-3 или рыбий жир: что полезнее
Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые сами по себе не синтезируются в организме человека, но являются очень важными. Рыбий жир можно потреблять с продуктами или в капсулах.
Рыбий жир производится из печени трески или мышц рыб. Он содержит насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также – трансжиры, передает Соѕмо.
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А еще рыба сама не воспроизводит Омега-3, а накапливает из водорослей, которыми питается. Часто рацион рыб, выращенных в неволе, неидеальный, поэтому, медики все же рекомендуют потреблять Омега-3.
Основные свойства Омега-3:
- обладает противовоспалительным эффектом, профилактика простатита;
- подавляет синтез стрессового гормона кортизола;
- улучшает психическое здоровье;
- профилактика болезни Альцгеймера;
- увеличивает способность мозга к запоминанию нового материала;
- стабилизирует артериальное давление;
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- предотвращает судороги и спазмы;
- уменьшает риск заболевания сахарным диабетом.
Омега-3 лучше для организма, чем рыбий жир
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