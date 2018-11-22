Омега-3 или рыбий жир: что полезнее

Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые сами по себе не синтезируются в организме человека, но являются очень важными. Рыбий жир можно потреблять с продуктами или в капсулах.

Рыбий жир производится из печени трески или мышц рыб. Он содержит насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также – трансжиры, передает Соѕмо.

Читайте также: Диетолог назвал топ-20 продуктов-жиросжигателей

А еще рыба сама не воспроизводит Омега-3, а накапливает из водорослей, которыми питается. Часто рацион рыб, выращенных в неволе, неидеальный, поэтому, медики все же рекомендуют потреблять Омега-3.

Основные свойства Омега-3:

- обладает противовоспалительным эффектом, профилактика простатита;

- подавляет синтез стрессового гормона кортизола;

- улучшает психическое здоровье;

- профилактика болезни Альцгеймера;

- увеличивает способность мозга к запоминанию нового материала;

- стабилизирует артериальное давление;

- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

- предотвращает судороги и спазмы;

- уменьшает риск заболевания сахарным диабетом.



Омега-3 лучше для организма, чем рыбий жир

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.