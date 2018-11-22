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      Омега-3 или рыбий жир: что полезнее

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      Омега-3 или рыбий жир
      Омега-3 или рыбий жир / cosmo

      Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые сами по себе не синтезируются в организме человека, но являются очень важными. Рыбий жир можно потреблять с продуктами или в капсулах.

      Рыбий жир производится из печени трески или мышц рыб. Он содержит насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также – трансжиры, передает Соѕмо.

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      А еще рыба сама не воспроизводит Омега-3, а накапливает из водорослей, которыми питается. Часто рацион рыб, выращенных в неволе, неидеальный, поэтому, медики все же рекомендуют потреблять Омега-3.

      Основные свойства Омега-3:

      - обладает противовоспалительным эффектом, профилактика простатита;
      - подавляет синтез стрессового гормона кортизола;
      - улучшает психическое здоровье;
      - профилактика болезни Альцгеймера;
      - увеличивает способность мозга к запоминанию нового материала;
      - стабилизирует артериальное давление;
      - снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
      - предотвращает судороги и спазмы;
      - уменьшает риск заболевания сахарным диабетом.

      Омега-3 кращі для організму, ніж рибячий жир
      Омега-3 лучше для организма, чем рыбий жир

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Профилактика заболеваний Советы Здоровая жизнь Диабет Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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