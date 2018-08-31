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Омелян объяснил хаос с грузоперевозками на "Укрзализныце"

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Владимир Омелян
Владимир Омелян / unian.ua

Председатель Мининфраструктуры объяснил, что неквалифицированные управленческие решения менеджмента "Укразализныци" усилили хаос с грузоперевозками.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что в связи с неквалифицированными управленческими решениями менеджмента "Укразализныци" усилился хаос с грузовыми перевозками.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя возможность повышения тарифов на грузоперевозки.

"У нас сейчас есть десятки, сотни поездов по всей стране, которые просто замерли, их никто не везет, локомотивов нет, контракты срываются. Это огромная проблема, огромный риск. Мы видим явную нехватку локомотивов, которые заблокированы на Приднепровской и Львовской железной дороге. Перевозки в этом направлении проходят с огромным трудом. Мы видим высокий коррупционной фактор при выдаче вагонов, и мы видим, что из-за не совсем квалифицированных управленческих решений этот хаос усиливается", – заявил министр.

Он также отметил, что тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци" по-прежнему одни из самых низких по сравнению с другими странами. Вместе с тем, по его словам, многократного увеличения тарифов не будет.

"Есть полярные позиции" Укрзализныци "и бизнеса. Безусловно, тарифы "Укрзализныци" – одни из самых низких в Европе, если не самые низкие. Это факт. С другой стороны, я категорически против того, чтобы происходило повышение в разы. У нас уже было повышение на 15%. За счет дерегуляции вагонной составляющей и инвентарного парка тарифы стали еще выше. Это не может быть до бесконечности. Теперь я хочу видеть результат от "Укрзализныци" – улучшение сервиса, гарантии транспортировки всех видов продукции, так как сейчас этого нет", – сказал Емельян.

По словам министра, сейчас ведутся дискуссии о поэтапном повышении тарифов.

Я не готов сказать, когда и насколько. Поэтапно. Только за счет повышения тарифов в этом году "Укрзализныця" получила почти 1 миллиард долларов, которые она должна была вложить в подвижной состав, железнодорожную инфраструктуру, я хочу видеть, как эти деньги будут тратиться. Тогда можно говорить о повышении тарифов,
– отметил он.

Как сообщал УНИАН, в июле, выступая в Верховной Раде, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что "Укрзализныця" столкнулась с проблемой дефицита вагонов и подвижного состава из-за коррупционных схем.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзализныця" не успевает выполнять все заявки бизнеса на перевозку промышленных грузов по железной дороге и превращается в "тромб" национальной экономики, сдерживая наращивание производства заказчиками ее услуг. Также, по словам Омеляна, убытки "Укрзализныци" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 миллиардов гривен в год.

В свою очередь, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что ситуация с железнодорожными перевозками грузов в Украину за июль-август критически ухудшилась и требует срочного вмешательства Кабинета министров. По его словам, за июль-август количество заброшенных складов выросло до 320, а затоваренность складских площадей горно-обогатительных комбинатов готовой железорудного продукцией уже в четыре раза превышает нормативы. В результате ГОК вынуждены снижать объемы производства.

В июле текущего года "Укрзализныця" подала на согласование в Мининфраструктуры проект об унификации тарифов на перевозки различных грузов, в частности, сближение классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей.

По словам представителей бизнеса, такие инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Как сообщил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, повышение грузовых тарифов в 2017 году стоило бизнесу в 6,5 миллиарда гривен дополнительных расходов в год.

В августе руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Мининфраструктуры и "Укрзализныце" по отзыву и отмене проекта приказа "О внесении изменений в коэффициенты, используемые для перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". По их мнению, предложенная унификация тарифов приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном выражении на 5 миллиардов гривен в год.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривен прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривен чистого убытка.

Теги: Тарифы Укрзализниця Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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