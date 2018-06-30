Омелян прояснил ситуацию с украинскими туристами, которые не могут вылететь из Туниса

Украинские туристы застряли в Египте, поскольку туроператор Oasis Travel задолжал авиаперевозчику Bravo немалую сумму. Кроме того, были разные моменты урегулирования, однако никакие средства в итоге так и не поступили.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

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Как подсчитало возглавляемое им ведомство, пока из Туниса не могут вылететь около 800 человек.

Туроператор Oasis Travel задолжал перевозчику Bravo более 1 миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации Oasis Travel знал, были разные моменты урегулирования, никакие средства не поступали. Тем не менее, авиакомпания Bravo за собственные деньги уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который унес 120 человек,

– добавил чиновник.

По его словам, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой. В то же время Омелян подчеркнул, что два рейса будут на Львов и три – на Киев.

Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. Впоследствии директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, часть украинцев уже вылетела домой.