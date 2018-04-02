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Омелян удивил заявлением, когда в Украине может появиться Hyperloop

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Hyperloop может появиться в Украине в 2019 году
Hyperloop может появиться в Украине в 2019 году / Фото из свободных источников

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного транспорта Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Еспресо.TV.

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"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестированию, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний ", – пояснил глава Мининфраструктуры.

По словам Омеляна, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

В наших планах – это 2019,
– подчеркнул министр.

Кроме того, чиновник признал, что строительство Hyperloop в Украине – это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Напомним, 22 февраля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что украинские компании будут разрабатывать собственную скоростную железную дорогу по технологии Hyperloop.

Теги: Новости Украины Техно Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Илон Маск Hyperloop
Источник: 24 Канал
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